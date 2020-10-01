Политолог объяснил, почему Польша принимает все больше военных США

Документ предполагает размещение рядом с российскими границами дополнительного американского контингента. Так, к 4,5 тысячи военных добавится еще одна тысяча. По словам Старикова, это вызовет беспокойство России и осложнит отношения между Москвой и Варшавой.

«Польша участвует в системе натовской противоракетной обороны в Европе. Достаточно близко к границам России находится система ПРО США Aegis Ashor. Как говорят эксперты, такие установки способны быстро переоборудоваться в ударное вооружение и заряжаться снарядами с ядерными боеголовками», — уточнил специалист.

Как считает эксперт, даже понимая все риски, Польша не откажется от предоставления американцам территории. Он пояснил, что это ход в надежде на получение политических бонусов. Специалист пояснил, что страна пытается закрепить за собой статус американского форпоста в Восточной Европе.

При этом Польша конкурирует за право быть главным военным союзником с Литвой. Помимо прочего, поддержка Штатов значима для них с точки зрения отношений с Брюсселем. Еще важен экономический фактор, так как объекты военной инфраструктуры обеспечиваются в основном из бюджета НАТО.