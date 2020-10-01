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    01 октября 2020, 12:02

    Политолог объяснил, почему Польша принимает все больше военных США

    Полина Петрова

    Политолог Андрей Стариков объяснил, почему Польша принимает на своей территории все больше военных США. Он напомнил, что страны подписали договор об усиленном военном сотрудничестве, пишет «ПолитЭксперт».
    Политолог объяснил, почему Польша принимает все больше военных США

    Документ предполагает размещение рядом с российскими границами дополнительного американского контингента. Так, к 4,5 тысячи военных добавится еще одна тысяча. По словам Старикова, это вызовет беспокойство России и осложнит отношения между Москвой и Варшавой.

    «Польша участвует в системе натовской противоракетной обороны в Европе. Достаточно близко к границам России находится система ПРО США Aegis Ashor. Как говорят эксперты, такие установки способны быстро переоборудоваться в ударное вооружение и заряжаться снарядами с ядерными боеголовками», — уточнил специалист.

    Как считает эксперт, даже понимая все риски, Польша не откажется от предоставления американцам территории. Он пояснил, что это ход в надежде на получение политических бонусов. Специалист пояснил, что страна пытается закрепить за собой статус американского форпоста в Восточной Европе.

    При этом Польша конкурирует за право быть главным военным союзником с Литвой. Помимо прочего, поддержка Штатов значима для них с точки зрения отношений с Брюсселем. Еще важен экономический фактор, так как объекты военной инфраструктуры обеспечиваются в основном из бюджета НАТО.

    Новости SMI.FM