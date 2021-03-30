Политолог объяснил, почему не состоялись переговоры Путина, Меркель и Макрона

Политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев объяснил, почему сорвались переговоры лидеров России, Германии и Франции — Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, написала «Общественная служба новостей».

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что назначенная на 29 марта онлайн-конференция не состоялась. Как считает Матвейчев, причиной этого стало отсутствие реальной пользы от проведения конференции.

«Речь идет не столько о технической проблеме видео-конференции, сколько смысловой. Путин неоднократно заявлял, что любые встречи онлайн, а тем более оффлайн должны заканчиваться результатами. Ему неинтересны коктейли, чтобы можно было потусоваться, пообниматься и дальше ничего не делать», — отметил эксперт.

Матвейчев уточнил, что Путина волнуют жизни людей на Донбассе. Как пояснил президент РФ, он не примет участие во встрече, пока не будут выполнены соглашения. Политолог добавил, что главы стран это «не тусовка восьмиклассников», чтобы беседовать онлайн.