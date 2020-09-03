Политолог объяснил, почему Меркель открыто заявила о претензиях к США

Политолог Петр Федосов объяснил, почему канцлер Германии Ангела Меркель открыто высказала претензии к США по теме санкций в отношении «Северного потока - 2».

Она прямо заявила, что считает ограничения Штатов незаконными и неприемлемыми. По мнению специалиста, это объясняется скорыми президентскими выборами в США. Федосов отметил, что в этот период Вашингтон не будет предпринимать никаких опасных шагов по отношению к Европе, пишет сайт «Политика сегодня».

Помимо прочего, в настоящий момент нельзя сказать заранее, чем эти выборы завершатся. Как считает эксперт, Меркель решила занять жесткую позицию по вопросу, который для ее государства является крайне важным.