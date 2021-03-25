Политолог рассказал о действиях Украины, которые нанесли Крыму наибольший ущерб

Политолог Константин Кеворкян объяснил, почему Крым уже не вернется в состав Украины. По его словам, эта страна нанесла серьезный удар по наследству и экономике полуострова, написало РИА ФАН.

«До воссоединения с Россией основной вред Крыму состоял в разорении того наследства, которое было у полуострова как у всесоюзной здравницы СССР. Здесь было неплохое сельское хозяйство, развитая курортная сфера, производились специфические крымские продукты, например ароматические масла», — уточнил специалист.

Он отметил, что, когда была попытка осуществить продовольственную блокаду со стороны Украины, Крым был быстро насыщен российским продовольствием. Помимо прочего, возникала проблема с транспортом, после чего были предприняты усилия по налаживанию авиасообщения. Как считает Кеворкян, самой непростой является энергетическая блокада, которую удалось преодолеть.

Эксперт уверен, что водная блокада даст хороший толчок по внедрению в устаревшую коммунальную инфраструктуру Крыма новых технологий. Он заключил, что своим экономическим, политическим и моральным давлением Украина заставляет республику лишь быстрее развиваться.