Политолог объяснил, почему Байден выступит перед прессой после Путина

Политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал действия Джо Байдена, который собирается выступить перед прессой после Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По его словам, это запланировано не просто так.

«Наши западные партнеры» хотят оставить за собой последнее слово на переговорах. Это такая маленькая, почти незаметная уловка», — думает Перла.

Президент Америки уже прилетел в Женеву на завтрашние переговоры. Путин прибудет в город завтра.