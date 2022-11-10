Эксклюзив 10 ноября 2022, 12:04 Политолог объяснил отказ Путина ехать на G20 нежеланием дать возможность другим пиариться за его счет Политолог Маркелов: президент Путин не даст участникам G20 пиариться на своем имени РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 на Бали, его отсутствие там принесет больше пользы для него самого, чем присутствие. Кроме того, он не хочет, чтобы на его имени пиарились другие политики. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Риски присутствия больше, чем отсутствия», — заявил он.

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По его словам, в частности, речь идет о безопасности президента, о том, как складывалось бы его общение с другими участниками саммита. Политолог добавил, что Путин не даст никому возможности пиариться за его счет.

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«Выдавать себя в виде куклы, на которой будут пиариться, он не будет», — подчеркнул Маркелов.

Собеседник «360» отверг возможность общения главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским даже в формате онлайн.

«Обращение Зеленского будет, я думаю, в рамках какого-то общего пленарного заседания. Никакого индивидуального разговора Зеленского с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым не будет», — добавил эксперт.

По его мнению, украинский лидер ничего нового не скажет, он будет повторять уже озвученные тезисы о необходимости полной остановки боевых действий, о поддержке Украины и важности введения новых ограничений в отношении РФ.

Ранее стало известно, что на саммит G20 на Бали отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также обсуждается вопрос о возможном участии Владимира Путина в мероприятии в формате видеоконференции.