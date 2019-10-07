Политолог объяснил отказ Вашингтона участвовать в турецкой операции в Сирии
Директор Института политических исследований Сергей Марков обсудил с сайтом телеканала «Звезда» отказ Вашингтона участвовать в военной операции Анкары на севере Сирии.
США отказались поддерживать турецкую военную операцию в СирииПодробнее
По мнению Маркова, Штаты рассчитывают на дальнейшее военное сотрудничество не с Турцией, а с курдами, с помощью которых они намерены «взломать» Сирию и Иран. Поэтому американцы не хотят помогать Анкаре разбивать курдов.
«В Сирии именно курдов американцы сделали своими главными военными союзниками», — пояснил политолог.
Он добавил, что, делая ставку на «Большой Курдистан», США готовы к сотрудничеству и с Турцией, но уже не так «чрезмерно».