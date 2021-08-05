Политолог объяснил отказ России от вывода войск из Абхазии и Южной Осетии

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, почему Россия отказалась выводить миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Об этом написало издание Lenta.ru.

Эксперт пояснил, что такое решение продиктовано опасением возобновления военных действий. Задача России — обеспечить безопасность людям, проживающим на территории бывших советских республик.

«Мы уже знаем, что происходит, когда выводят миротворцев. Они точно нужны не нам. Запад исходит из того, что мы отобрали эти регионы у Грузии, отталкиваясь от каких-то собственных внутренних целей. Но эти республики не нужны нам ни с точки зрения политики, ни с точки зрения экономики — мы просто стараемся минимизировать опасность возрождения войны. Это бывшие советские республики, и Россия очень не хотела, чтобы там гибли люди», — сказал Журавлев.

Он добавил, что о выводе войск можно будет говорить тогда, когда Грузия будет готова к политическому диалогу.

Ранее вывести войска из регионов Россию призвали семь стран: Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания.