Политолог объяснил недовольство Украины из-за открытия консульства в Крыму
Политолог Константин Кнырик объяснил недовольство Украины из-за открытия дипломатического представительства Никарагуа в Крыму, пишет сайт «Утро.ру».
Во вторник, 10 ноября, прошло торжественное открытие консульства. После этого представители украинского МИД заявили, что Киев запустил в отношении центральноамериканского государства процесс с применением ограничений. В ведомстве отметили, что причиной этого стала угроза суверенитету Украины.
По мнению Кнырика, такая реакция логична. Он уточнил, что текущая политическая повестка в стране ограничивается постоянным спекулированием темой «патриотизма» в отношении националистических кругов, на которые делает упор Киев.
Эксперт добавил, что заявления Украины с антироссийским подтекстом звучат довольно часто, однако на деле они остаются лишь словами.