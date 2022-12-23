Власть 23 декабря 2022, 19:12 Политолог объяснил, как США должны относиться к России Политолог Николай Стариков: США должны изменить свою позицию по конфликту на Украине

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США должны придерживаться принципа «одной России» и не должны поддерживать независимости Украины. Такое мнение выразил политолог Николай Стариков в своем Telegram-канале, сообщил сайт «Политика сегодня».

По мнению политолога, Соединенным Штатам необходимо изменить свою позицию по поводу конфликта на Украине.

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Он добавил, что США стоит относиться к России точно так же, как она относятся к взаимоотношениям между Китаем и Тайванем.

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