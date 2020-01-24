Политолог объяснил, как Мединский будет помогать Путину на новом посту

Максим Орешкин и Владимир Мединский стали помощниками президента. Первый сможет консультировать Путина по вопросам макроэкономики, а второй, скорее всего, займется борьбой с фальсификацией истории. Такое мнение выразил политолог и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, Орешкина и Мединского назначили помощниками Путина, чтобы пристроить отставных министров и задействовать их потенциал в нынешнем Кабинете министров.

«Если с Максимом Орешкиным, в принципе, все понятно, он займет, скорее всего, место Андрея Белоусова и станет консультировать президента по макроэкономическим вопросам, то с господином Мединским пока не очень понятно», — сказал «360» Мухин.

Он добавил, что, скорее всего, Мединский будет заниматься вопросами, связанными с 75-летием празднования Победы и противодействием фальсификации истории.

«Я думаю, здесь президент, я так понял, решит немного позже и определит функционал своего нового помощника исходя из текущих нужд. Вообще, пост помощника президента Российской Федерации — это довольно высокий пост. Помощник обладает аппаратом, в отличие от советника, и определенным функционалом. Так что можно просто порадоваться», — заключил эксперт.

Утром 24 января стало известно, что президент России Владимир Путин назначил своими помощниками Максима Орешкина и Владимира Мединского. Орешкин был главой Министерства экономразвития, а Мединский — Минкультуры.

Новые назначения последовали после отставки правительства, которое произошло 15 января. Премьер-министром страны стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Позже он объявил новый состав Кабмина.