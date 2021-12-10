Политолог объяснил, как именно США могут повлиять на отношения России и Украины

Президент США Джо Байден, возможно, сообщил лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что пора начинать выполнять Минские соглашения. Такое решение он мог принять после ультиматума президента России Владимира Путина, предположил кандидат политических наук Сергей Марков.

Ультиматум российского лидера, по мнению политолога, мог заключаться в том, что в случае невыполнения Минских соглашений Россия признает ДНР и ЛНР. Если же ФСО Украины попытаются помешать этому, то будут разгромлены, а по пути Крыма пойдут и другие украинские регионы.

«Я думаю, что Байден, возможно, наконец понял, что ситуация пахнет жареным и надо снимать запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Поэтому, с большой вероятностью, он сейчас позвонил Зеленскому и сказал: „Владимир, давай! Ты давно об этом мечтал“», — рассказал свою теорию эксперт.

Он объяснил, что сам Зеленский очень заинтересован в реализации Минских соглашений. Потому что если они будут исполняться, то война в Донбассе прекратится. Это вызовет колоссальную поддержку населения, которое наверняка пожелает избрать его на новый срок. До последнего момента, как полагает Марков, Зеленскому было запрещено выполнять Минские соглашения именно американской стороной.