Политолог объяснил, что изменится в Японии с уходом Синдзо Абэ

Уточняется, что новым главой правящей партии страны стал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга. 71-летний Суга займет место своего предшественника Синдзо Абэ. В среду, 16 сентября, он будет утвержден парламентом на пост премьер-министра.

Попов считает, что Суга в период пребывания Абэ на посту премьер-министра был его правой рукой. По этой причине политический курс Японии не изменится.

«Исходя из этого, можно сделать вывод, что Суга будет продолжать политику, которую проводил Абэ. Как внутреннюю, так и внешнюю. Сам Суга уже сказал, что продолжит экономическую политику Абэ, что никаких изменений не будет в налоговой сфере», — пояснил политолог.

Он отметил, что Абэ останется теневым внешне-политическим премьером государства. По словам Попова, у него прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.