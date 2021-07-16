Политолог объяснил требованиями безопасности изменения в формате проведения выборов

Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на выборы, которые пройдут на разных уровнях в России в сентябре 2021 года. Среди особенностей — многодневное голосование. Об этом «360» сообщил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Особенность в том, что [голосование] проходит на фоне ковидных ограничений. И это накладывает свой отпечаток на голосование, которое будет многодневным, и на то, что предложен новый формат голосования — это дистанционное электронное голосование», — сказал Данилин.

По его мнению, с одной стороны, такой формат выбран, чтобы обезопасить людей. С другой — это должно поднять явку. На избирательные участки, предположительно, должны прийти те, кто раньше никогда не голосовал.

При этом многодневное голосование исключает очереди. Люди будут голосовать в спокойном режиме.

«Одномандатников в этот раз достаточно много. Но большая часть пошла через партии, поэтому процесс регистрации будет зависеть только от качества документов. С начала августа начнется серьезный этап избирательной кампании. Люди будут выдвигаться, агитировать», — добавил Данилин.

Выборы разных уровней пройдут в России с 17 по 19 сентября включительно. Граждане будут выбирать депутатов Госдумы, глав субъектов РФ и парламентариев законодательных органов государственной власти.

Центризбирком России подчеркнул, что школьников на время выборов не будут освобождать от занятий.