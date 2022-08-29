Политолог объяснил агрессивный антироссийский курс Эстонии

Профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС, доктор политических наук Александр Михайленко обсудил с РИА ФАН агрессивную политику Эстонии против России.

Специалист выделил три причины, из-за которых Эстония из всех прибалтийских республик проявляет к России наибольшую агрессию. Во-первых, по сравнению с Латвией и Литвой, она самая маленькая. Во-вторых, роль играет небольшой объем торговли с Россией. В-третьих, сказались политические мотивы правительства Эстонии.

«Эта страна — связка между Россией и Европой. И вот в этот момент, когда идет обострение отношений, они принимают решение. Трудно маленьким странам остаться в зоне неопределенности. Надо определяться. И они определились еще раньше, а сейчас уже оголтело это все происходит. Они превращаются из моста в преграду в отношениях между Россией и Европой. Но я думаю, что это решение во многом на совести нынешних эстонских политиков», — подчеркнул собеседник агентства.