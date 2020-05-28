Политолог: объединение регионов отложили из-за протестов

Он считает, что «протесты, конечно, повлияли», но «от идеи не откажутся». «Через какое-то время к этой идее вернутся. Но вполне возможно, будут какие-то действия пиарного характера, экономического, чтобы убедить людей согласиться», — заключил Журавлев.