Политолог Никонов назвал процент реализации прошлого послания Путина

Глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов оценил в процентах реализацию планов предыдущего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, написал «ФедералПресс».

Он отметил, что в Госдуме послание разбивается на законопроекты. Далее они принимаются, чтобы все поручения были выполнены.

«Практически 97% законопроектов сейчас реализованы, какая часть находится в работе, потому что послания носят досрочный характер», — уточнил Никонов.

По словам депутата, во время послания задачи ставятся не только на один год, но и на 3,5 а также 10 лет. Он считает, что говорить о полной реализации планов 2020 года было бы наивным.