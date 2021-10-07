Политолог назвала небезосновательными обвинения в адрес Зеленского из-за отказа от газовой сделки с РФ

Директор института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина обсудила с «Известиями» обвинения в адрес украинского президента Владимира Зеленского из-за отказа от соглашения на поставку российского газа.

«Дни.ру» напомнили, что депутат Верховной рады Ренат Кузьмин рассказал об отказе Зеленского два года назад заключать соглашение на поставку газа из России по низкой цене, поскольку этой договоренности достиг Виктор Медведчук. Парламентарий выразил уверенность, что экономика Украины развивалась бы, если бы Зеленский согласился на это предложение.

«Обвинения депутата <…> небезосновательны. Не нужно быть специалистом в экономике, чтобы понять, какую выгоду для развития украинской экономики и повышения благосостояния граждан мог бы извлечь Киев из данного предложения», — заметила Панина.