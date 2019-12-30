Политолог назвал вызов посла РФ в Польше «продолжением антироссийского трека»

Также политолог предположил, что это решение продиктовано Польше «извне».

«Это продолжение очевидного антироссийского трека, который обусловлен желанием, прежде всего, Соединенных Штатов пересмотреть итоги Второй мировой войны: общепризнанную историческую картину переписать, вписать США в качестве единственного победителя, а Советский Союз и Россию демонизировать. Нынешняя ситуация — это не самостоятельная позиция польских чиновников, включая послов и выше, а продолжение именно американского трека. Понятно, что все остальные страны — союзники США будут, как минимум, сохранять молчание в этой ситуации. А самые яростные — такие, как страны Прибалтики — будут высказываться в том же ключе, в поддержку Польши. Поэтому ситуация неудивительна, она продолжается много лет», — сказал Асафов.

Также политолог уверен, что ситуация не изменится, пока у власти — партия «Право и справедливость».

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее лишь «попыткой переиграть ситуацию».

«Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: „Нет, было, может быть, и так, но не совсем“. И расставить соответствующие акценты», — заявила Мария Захарова.

По ее словам, вызов российского посла — дипломатическая рутина, а не «кульминационное событие в дипломатической жизни».

Захарова подчеркнула, что Россия остается приверженной итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом.

Посла РФ Сергея Андреева пригласили для беседы в МИД Польши после слов Владимира Путина о дипломате 30-х годов Юзефе Липском. Президент России назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку тот пообещал установить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.