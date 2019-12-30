    30 декабря 2019, 13:45

    Политолог назвал вызов посла РФ в Польше «продолжением антироссийского трека»

    Александр Кушак

    Политолог Александр Асафов заявил, что вызов российского посла в МИД Польши не что иное, как «продолжение очевидного антироссийского трека», сообщило радио Sputnik.

    Также политолог предположил, что это решение продиктовано Польше «извне».

    «Это продолжение очевидного антироссийского трека, который обусловлен желанием, прежде всего, Соединенных Штатов пересмотреть итоги Второй мировой войны: общепризнанную историческую картину переписать, вписать США в качестве единственного победителя, а Советский Союз и Россию демонизировать. Нынешняя ситуация — это не самостоятельная позиция польских чиновников, включая послов и выше, а продолжение именно американского трека. Понятно, что все остальные страны — союзники США будут, как минимум, сохранять молчание в этой ситуации. А самые яростные — такие, как страны Прибалтики — будут высказываться в том же ключе, в поддержку Польши. Поэтому ситуация неудивительна, она продолжается много лет», — сказал Асафов.

    Также политолог уверен, что ситуация не изменится, пока у власти — партия «Право и справедливость».

    В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее лишь «попыткой переиграть ситуацию».

    «Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: „Нет, было, может быть, и так, но не совсем“. И расставить соответствующие акценты», — заявила Мария Захарова.

    По ее словам, вызов российского посла — дипломатическая рутина, а не «кульминационное событие в дипломатической жизни».

    Захарова подчеркнула, что Россия остается приверженной итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом.

    Посла РФ Сергея Андреева пригласили для беседы в МИД Польши после слов Владимира Путина о дипломате 30-х годов Юзефе Липском. Президент России назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку тот пообещал установить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.