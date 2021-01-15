Политолог назвал возможные причины отставки правительства Бурятии

«У нас губернаторская схема за редким исключение повторяет президентскую. И отставки правительства — это не исторический перелом. Глава региона-то на своем месте остался. Это скорее некий ритуал. Он может носить кадровый характер», — поделился мнением специалист.

Как считает Цыденов, второй ритуал является политическим. Он уточнил, что народу легче объяснять, какие есть проблемы на фоне смены кабинета. Как правило от нового правительства люди ждут новых успехов. Эксперт подчеркнул, что Бурятия является не самым развитым регионом в стране. Поэтому специалист уверен, что главной причиной произошедшего стал второй названный им вариант.