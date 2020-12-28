Политолог назвал судьбоносным событием для Минска избрание Байдена

Специалист выразил уверенность, что в наступающем году избрание Байдена будет иметь для Минска судьбоносное значение. По его мнению, новоизбранного президента США в отличие от Дональда Трампа не нужно будет подстегивать к активной политике в Восточной Европе. Байден будет стремиться к оказанию влияния на Евросоюз.

«Пока еще это не столь очевидно, поскольку происходит утверждение демократов у руля государства, однако в скором времени мы явно заметим перемены во внешней политике США», — добавил Константинов.