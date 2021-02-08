Политолог назвал странными заявления Борреля после визита в Москву

«Его заявления выглядят странными. В ЕС традиционная тактика — они ссылаются на какие-то эфемерные проблемы общего плана, не конкретизируя. Но ставят совершенно конкретные задачи и требования, которые должна, по их мнению, исполнить Россия», — заметил специалист.

Он счел неприемлемыми требования Евросоюза освободить Алексея Навального и пересмотреть решение о высылке дипломатов, которые были участниками несогласованных акций.