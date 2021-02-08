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    08 февраля 2021, 13:24

    Политолог назвал странными заявления Борреля после визита в Москву

    Артур Блянихов

    Политолог Александр Дудчак обсудил с радио Sputnik заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сделанные им после своего визита в Москву.

    «Его заявления выглядят странными. В ЕС традиционная тактика — они ссылаются на какие-то эфемерные проблемы общего плана, не конкретизируя. Но ставят совершенно конкретные задачи и требования, которые должна, по их мнению, исполнить Россия», — заметил специалист.

    Он счел неприемлемыми требования Евросоюза освободить Алексея Навального и пересмотреть решение о высылке дипломатов, которые были участниками несогласованных акций.