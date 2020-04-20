Политолог назвал сближение российского Су-35 с американским Р-8А «традиционной игрой»

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземном море. США заявили, что это было небезопасно и непрофессионально со стороны России. «360» попросил политолога Сергея Михеева прокомментировать ситуацию.

«Ничего экстраординарного в этом нет. Это ситуация рядовая. Наши самолеты в зоне наших объектов в Сирии действуют давно и на основании наших договоренностей с сирийскими властями. Американцы прекрасно это знают, но они дежурно опротестовывают нашу акцию, как и мы опротестовываем любую акцию с их стороны. Понятная, традиционная игра в этом смысле», — заявил Михеев.

По его словам, американский самолет вел разведку и мог нанести ущерб интересом в России в Сирии. Именно поэтому военный самолет РФ поднялся в воздух на перехват и заставил американских летчиков изменить свой курс.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил о том, что 19 апреля российский Су-35 два раза за 100 минут перехватывал P-8A в международном пространстве над Средиземным морем. Первые маневры американские военные признали безопасными и профессиональными, вторые — нет.

По мнению Штатов, во второй раз у Су-35 была слишком высокая скорость. Из-за этого американский борт оказался в зоне турбулентности. В какой-то момент Су-35 и P-8 A находились в 7,6 метра друг от друга. В Шестом флоте заявили, что таким образом российские военные поставили под угрозу безопасность обоих самолетов. При этом представители США подчеркнули, что их военные действовали в соответствии с международным правом и не провоцировали перехват.