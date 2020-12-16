Политолог назвал причину возможных трудностей в отношениях Байдена с РФ

Экс-помощница действующего главы Штатов Дональда Трампа Фиона Хилл посоветовала Байдену не повторять ошибок бывшего лидера Барака Обамы в диалоге с РФ. Советница вспомнила, что он относился к России пренебрежительно, пишет газета The New York Times.

По мнению Нейжмакова, такое заявление указывает на возросшее влияние нашей страны и ее новые возможности благодаря активности на Ближнем Востоке, операции в Сирии и другим действиям. При этом специалист напомнил, что Хилл за время своей публичной экспертной деятельности нередко отзывалась о России довольно прохладно и обвиняла ее в «негибкости».

«Все это показывает, что в американском экспертном и политическом сообществе, с одной стороны, есть люди, которые признают новые возможности России для влияния на ситуацию в мире и на постсоветском пространстве. С другой стороны, это не означает, что даже эти эксперты будут призывать к более мягкой политике в отношении России», — считает Нейжмаков.

Он заметил, что сложностей в отношениях с РФ Байдену добавит груз санкций и обвинений, который заметно утяжелился со времен Обамы.