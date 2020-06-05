Политолог назвал опасным обострение отношений между Грецией и Турцией

Кошкин обратил внимание на всплеск обострения отношений между Грецией и Турцией из-за желания Анкары добывать углеводороды в том месте, которое Афины считают своим шельфом.

«Это вызывает настолько высокую степень напряжения, что готовы применить и вооруженные силы», — заметил специалист.

По его мнению, для европейского региона это очень опасно, поскольку влечет за собой дестабилизацию.