Политолог назвал обмен пленными между Киевом и Донбассом «предшагом к миру»

Эксперт сказал, что этот шаг действительно способствует созданию более адекватной атмосферы доверия, но выразил неуверенность, что процесс и дальше будет двигаться в том же русле.

«Но то, что этот обмен способствует созданию более адекватной атмосферы доверия, это правда. Означает ли это, что дальше процесс будет двигаться в русле доверия и продвижения по пути мирного урегулирования? Не факт. Прежде всего потому, что сам обмен хоть и встретил некоторые протесты, они не были массовыми. А вот если президент Зеленский продемонстрирует готовность идти на голосование за закон об амнистии или за имплементацию особого статуса? Это все, что связано для этих людей — четверти общественного мнения — с тем, что может привести к радикальному изменению курса страны. Вот это может вызвать протесты активного меньшинства. Мне кажется, что президент к этому не готов. Я не думаю, что этот обмен — важный шаг на пути мирного урегулирования. Пока это предшаг. Кроме того ясно, что в этом заинтересован президент — для удержания своего рейтинга, который неминуемо в следующем году будет падать. И ему пока больше нечего показать чего-то решенного с помощью его политической воли», — сказал Погребенский.

Также политолог заявил, что рейтинг украинского лидера в следующем году возможно будет падать из-за продолжающегося ухудшения экономической ситуации.

«Не видно никаких ясных перспектив улучшения. В обещания заметно снизить тарифы никто не верит. Наказать предыдущую власть за коррупцию, за то, что внутри страны устроен раздрай, пока президент не решается. Кроме того, люди будут остывать от этого возбужденного состояния веры в нового лидера, который решит их проблемы. Я думаю, что до конца осени 2020 года президент потеряет минимум треть своего нынешнего рейтинга», — заявил эксперт.

29 декабря на пункте пропуска под Горловкой состоялся обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом. На Украину вернулись 76 человек, в Донбасс — 124. Двое лиц, удерживаемых в ДНР, отказались от обмена. Власти Украины заявили о намерении вернуть из Донбасса еще около 300 удерживаемых лиц.

Владимир Зеленский лично встретил вернувшихся после обмена в Донбассе украинских военнослужащих в киевском аэропорту Борисполь. Он объявил о выполнении первой части «нормандских договоренностей».