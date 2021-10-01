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    01 октября 2021, 14:29

    Политолог назвал наглой реакцию Украины на газовый контракт России и Венгрии

    Артур Блянихов

    Политолог Константин Бондаренко прокомментировал угрозы киевских властей отомстить Венгрии за заключение контракта с «Газпромом». Специалиста процитировала «Общественная служба новостей».

    «Венгрия является членом Североатлантического Альянса, Европейского союза. При рассмотрении вопросов о предстоящей интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора и ЕС, голос Венгрии будет очень принципиальным», — приводит слова Бондаренко «Утро.ру».

    Он счел действия украинского руководства наглыми, поскольку у всех стран есть независимое право заключать договора, руководствуясь собственными экономическими и государственными интересами. Исходя из этого Бондаренко обозначил, что Венгрия не обязана учитывать позицию Киева.

    «Чем больше Украина будет орать про то, что Венгрия — это кукла РФ, тем ужаснее ей от этого будет», — добавил эксперт.