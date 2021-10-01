Политолог назвал наглой реакцию Украины на газовый контракт России и Венгрии

Политолог Константин Бондаренко прокомментировал угрозы киевских властей отомстить Венгрии за заключение контракта с «Газпромом». Специалиста процитировала «Общественная служба новостей».

«Венгрия является членом Североатлантического Альянса, Европейского союза. При рассмотрении вопросов о предстоящей интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора и ЕС, голос Венгрии будет очень принципиальным», — приводит слова Бондаренко «Утро.ру».

Он счел действия украинского руководства наглыми, поскольку у всех стран есть независимое право заключать договора, руководствуясь собственными экономическими и государственными интересами. Исходя из этого Бондаренко обозначил, что Венгрия не обязана учитывать позицию Киева.

«Чем больше Украина будет орать про то, что Венгрия — это кукла РФ, тем ужаснее ей от этого будет», — добавил эксперт.