Политолог назвал итоги голосования по поправкам поражением оппозиции
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков выразил мнение о результатах голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила НСН.
Он считает, что это событие стало поражением оппозиции, которая, по его словам, «оказалась неспособна даже единую стратегию выбрать».
«Оказалось, что это узкая сетка, которая не может оказывать реального влияния на политическую ситуацию в стране и это очень хорошо для страны», — уверен Марков.