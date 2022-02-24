Политолог назвал испуганной реакцию Зеленского на ситуацию в Донбассе

Политолог Игорь Шатров обсудил с радио Sputnik просьбу президента Украины Владимира Зеленского своему американскому коллеге Джо Байдену «призвать мировых лидеров высказаться против агрессии России».

Политолог заметил, что реакция РФ на действия Украины в Донбассе застигла Зеленского врасплох.

«Но я не вижу особых действий — я вижу обычные методы Киева: обращаются к Западу, просят решить вопрос с экономическими санкциями. Думаю, что сегодня Зеленский будет просить уже военной помощи. Вот такая испуганная реакция», — обратил внимание специалист.

По его словам, Зеленский прекрасно понимает, что он станет для своего народа врагом номер один после осознания украинцами происходящего.