facebook_pixel
    07 октября 2021, 17:18

    Политолог назвал игрой требование США по высылке российских дипломатов

    Политолог Васильев: президент США Байден не разделяет требования сенаторов

    Дарья Морозова

    Политолог Владимир Васильев заявил, что требования сенаторов США выслать российских дипломатов — это просто дипломатическая игра. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

    По его словам, требования сенаторов не связаны с личной позицией президента США Джо Байдена.

    «Это „глас божий“ и он должен подчиниться, когда на него оказывают влияние. Разыгрывается так дипломатический спектакль», — уверен политолог.

    Он добавил, что причиной такого заявления стали ограничения, которые ввело российское правительство против диппредставительства Вашингтона.