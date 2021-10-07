Политолог назвал игрой требование США по высылке российских дипломатов

Политолог Владимир Васильев заявил, что требования сенаторов США выслать российских дипломатов — это просто дипломатическая игра. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

По его словам, требования сенаторов не связаны с личной позицией президента США Джо Байдена.

«Это „глас божий“ и он должен подчиниться, когда на него оказывают влияние. Разыгрывается так дипломатический спектакль», — уверен политолог.

Он добавил, что причиной такого заявления стали ограничения, которые ввело российское правительство против диппредставительства Вашингтона.