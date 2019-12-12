Политолог назвал грамотным решение России выслать двух немецких дипломатов

«Зеркальный ответ России полностью грамотен. Так принято в международных отношениях… Наша страна поступила строго в рамках международных обычаев и традиций», — сказал эксперт.

По словам Манойло, ответ России можно считать «мягким, вежливым и тактичным», поскольку дипломатам дали льготное время — они должны покинуть страну в течение недели, а не за 24 часа, как происходит обычно в таких ситуациях.

Ранее МИД России принял решение выслать из страны двух немецких дипломатов. Это была ответная реакция на действия немецкого МИД, который 4 декабря объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии.