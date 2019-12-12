Политолог назвал грамотным решение России выслать двух немецких дипломатов
Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло назвал грамотным решение Москвы объявить двух немецких дипломатов персонами нон грата, сообщил сайт RT.
«Зеркальный ответ России полностью грамотен. Так принято в международных отношениях… Наша страна поступила строго в рамках международных обычаев и традиций», — сказал эксперт.
По словам Манойло, ответ России можно считать «мягким, вежливым и тактичным», поскольку дипломатам дали льготное время — они должны покинуть страну в течение недели, а не за 24 часа, как происходит обычно в таких ситуациях.
Ранее МИД России принял решение выслать из страны двух немецких дипломатов. Это была ответная реакция на действия немецкого МИД, который 4 декабря объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии.