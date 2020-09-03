Политолог назвал фейком обвинения России в критике Байдена

Самонкин считает, что эти обвинения голословны и не имеют под собой никаких оснований. Сам он заявил, что не верит в них.

«Поэтому очередное голословное обвинение надо воспринимать как простой фактор информационной войны против России, который не будет подкреплен доказательной базой», — уверен эксперт.