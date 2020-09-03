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    03 сентября 2020, 15:24

    Политолог назвал фейком обвинения России в критике Байдена

    Дарья Морозова

    Политолог Юрий Самонкин считает, что против России ведется информационная война, в частности при помощи обвинений страны в попытках очернить кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом сообщил iReactor.

    Самонкин считает, что эти обвинения голословны и не имеют под собой никаких оснований. Сам он заявил, что не верит в них.

    «Поэтому очередное голословное обвинение надо воспринимать как простой фактор информационной войны против России, который не будет подкреплен доказательной базой», — уверен эксперт.

    Новости SMI.FM