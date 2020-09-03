Политолог назвал фейком обвинения России в критике Байдена
Политолог Юрий Самонкин считает, что против России ведется информационная война, в частности при помощи обвинений страны в попытках очернить кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом сообщил iReactor.
Самонкин считает, что эти обвинения голословны и не имеют под собой никаких оснований. Сам он заявил, что не верит в них.
«Поэтому очередное голословное обвинение надо воспринимать как простой фактор информационной войны против России, который не будет подкреплен доказательной базой», — уверен эксперт.