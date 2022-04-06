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    06 апреля 2022, 15:38

    Политолог назвал два качества, сделавшие из Жириновского суперуспешного политика

    Политолог Макаркин заявил, что Жириновский был настоящим политиком

    Анна Усачева

    ЛДПР лишилась своего лидера. Глава партии Владимир Жириновский ушел из жизни. Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин поделился с «360» своим мнением об ушедшем лидере ЛДПР.

    Политолог назвал два качества, сделавшие из Жириновского суперуспешного политика

    «Жириновский был политиком. Это самое главное. Ведь он соединял в себе две функции, которые свойственны политику. Одна функция была всем очевидна — это публичная политика. Очень сильный публичный политик, очень успешный. Активно и успешно использовавший медийный ресурс. Причем почти на протяжении трех десятилетий», — отметил Макаркин.

    Вторым неоспоримым ресурсом Жириновского были организаторские навыки. Это был человек, который сформировал очень мощную и эффективную электоральную машину, заявил Макаркин. Жириновский до госпитализации активно участвовал в деятельности партии. Он договаривался с властью, со спонсорами. Организовывал внутренние процессы.

    Успешное сочетание двух факторов сделало Жириновского успешным политиком. Он обеспечил своей партии присутствие в парламенте. Макаркин заявил, что Жириновский тем самым «оказывал партии очень большую услугу».