Политолог назвал два качества, сделавшие из Жириновского суперуспешного политика

ЛДПР лишилась своего лидера. Глава партии Владимир Жириновский ушел из жизни. Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин поделился с «360» своим мнением об ушедшем лидере ЛДПР.

«Жириновский был политиком. Это самое главное. Ведь он соединял в себе две функции, которые свойственны политику. Одна функция была всем очевидна — это публичная политика. Очень сильный публичный политик, очень успешный. Активно и успешно использовавший медийный ресурс. Причем почти на протяжении трех десятилетий», — отметил Макаркин.

Вторым неоспоримым ресурсом Жириновского были организаторские навыки. Это был человек, который сформировал очень мощную и эффективную электоральную машину, заявил Макаркин. Жириновский до госпитализации активно участвовал в деятельности партии. Он договаривался с властью, со спонсорами. Организовывал внутренние процессы.

Успешное сочетание двух факторов сделало Жириновского успешным политиком. Он обеспечил своей партии присутствие в парламенте. Макаркин заявил, что Жириновский тем самым «оказывал партии очень большую услугу».