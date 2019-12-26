Политолог назвал договор между Ливией и Турцией «плевком в лицо Египту и Эмиратам»

«Эрдоган решил плюнуть в лицо Египту и Эмиратам, которые поддерживают правительство Хафтара. Заодно он также обостряет отношения с французами, что для Эрдогана показательно и характерно со времен Саркози. Итальянцы поддерживают Сараджа, а французы Хафтара — все нормально», — заявил Сатановский.

Также он отметил, что многие эксперты говорят о заинтересованности Турции в ливийской нефти. Однако, «нефть-то у Хафтара — терминалы на востоке Ливии, а не на западе».

Сатановский уверен, что соглашение «никак не отразится» на обстановке в Ливии, а для Турции может обернуться массовыми людскими потерями.

«Если турецкие войска попадут в Ливию и начнут участвовать в местной гражданской войне всех против всех, то в Турцию пойдут грузы 200 (обозначение цинкового гроба, с телом погибшего солдата — прим НСН). Из Ливии они пойдут в большом количестве, это можно гарантировать. А насколько этот турецкий экспедиционный корпус сможет в Ливии чем-то стать — это большой вопрос», — подытожил политолог.