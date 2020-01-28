Политолог назвал «актом государственного лицемерия» слова Помпео о действиях РФ в Сирии

Майк Помпео на своей странице в Twitter написал, что Вашингтон призывает к немедленному прекращению огня на севере САР.

«Безжалостные действия России, иранского режима, „Хезболла“ и режим Асада напрямую препятствуют прекращению огня на севере Сирии», — отметил госсекретарь США.

Шаповалов напомнил, что Соединенные Штаты разрушили Ирак, Ливию, вмешались в Сирию, а также убили иранского генерала Касема Сулеймани. Исходя из этого, эксперт назвал заявление американского дипломата «актом государственного лицемерия», который абсолютно неприемлем.