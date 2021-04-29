Политолог назвал абсурдными надежды на улучшение отношений РФ и США после новой речи Байдена

США никогда не откажутся от санкционной политики в отношении России. Для Вашингтона это удобный инструмент давления, поэтому заявления американской стороны о том, что отношения России и Штатов могут измениться, звучат абсурдно. Об этом в беседе с «360» заявила политолог Наталия Елисеева.

«Несмотря на то, что США говорят о том, что не стремятся к эскалации отношений с Россией, на самом деле они делают для этого все», — подчеркнула она.

Елисеева также напомнила о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена на тему российско-американского диалога.

«Блинкен тоже говорил о том, что отношения могут улучшиться, если Россия изменит свое поведение, то есть станет послушной», — пояснила эксперт.

По ее мнению, на фоне таких действий Белого дома сложно представить, что положение дел может измениться.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают «последствия» за «вмешательство» и кибератаки. По словам Байдена, он прямо и пропорционально отреагировал на «вмешательство» России в выборы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров несколькими днями ранее предупредил, что курс Вашингтона на эскалацию отношений с Москвой не останется без реакции. Он подчеркнул, что российские власти готовы на ответные шаги.