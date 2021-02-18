Политолог: НАТО ведет войну на информационных фронтах

Политолог Валерий Коровин заметил, что за последние несколько десятков лет Североатлантический Альянс постепенно превратился из геополитического блока в идеологический. Специалиста процитировала «Политика сегодня».

По словам Коровина, НАТО формирует собственную систему координат и объявляет свои ценности универсальными. Поэтому руководство военного блока и озвучивает «глобальную цивилизационную программу насаждения ценностей Запада по всему миру». Отмечается, что перед общими «идейными» врагами военная повестка отходит на второй план.

«Сторонников, которые уже присягнули на верность, он призывает включаться в процесс давления на сопротивляющихся. До этого расширение НАТО и сдвиги на восток означали усиление военного давления, но сейчас война ведется на информационных фронтах», — обратил внимание собеседник издания.