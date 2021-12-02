Политолог Мухин высказался об угрозах украинского МИД в адрес Белоруссии

Политолог Алексей Мухин обсудил с РИА ФАН слова главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев начнет действовать «по полной программе», если Белоруссия признает Крым частью России.

«Дни.ру» отметили слова Мухина о том, что Украина больше зависит от Белоруссии в поставке разных товаров, нежели Белоруссия от Украины.

«Здесь на ум сразу приходит интернет-мем: пригрозил да тут же заплакал. Потому что Украина может выстрелить в ногу себе, если начнет неистовствовать по этому поводу», — заметил специалист.