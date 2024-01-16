Власть 16 января 2024, 17:24 Политолог Можегов: Трамп одержал тотальную победу в штате Айова

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Бывший президент США Дональд Трамп набрал наибольшее число голосов на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова. Это тотальная и безусловная победа, сообщил политолог Владимир Можегов в эфире радио Sputnik.

Трамп выиграл в 98 из 99 округов штата, тогда как в 2016 году он смог набрать большинство голосов только в 37 округах. По словам эксперта, таких результатов не было за всю историю праймериз. Трамп выйдет на финишную прямую, выиграв в Нью-Гемпшире.

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«Это заявка на абсолютное лидерство в Республиканской партии. В Нью-Гемпшире СМИ активно топят за Хейли, но если победит Трамп, то вариантов сыграть за Хейли или за Десантиса уже не просматривается», — отметил Можегов.