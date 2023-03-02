Власть 02 марта 2023, 18:26 Политолог Михеев назвал решение России по ДСНВ тревожным посланием для Запада

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Приостановка участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений может являться тревожным посланием для Запада. Такое мнение выразил политолог, публицист Сергей Михеев агентству SM.News.

По словам эксперта, реакция западных стран на приостановку участия России в ДСНВ требует определенного времени.

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Михеев подчеркнул, что РФ важно показать Западу «готовность к ядерной гонке».