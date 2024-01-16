Власть 16 января 2024, 18:53 Политолог Маркелов: с большей вероятностью Трамп будет лидировать в первых голосованиях

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Демократы всеми способами пытаются вывести из гонки бывшего президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, с большей вероятностью республиканец будет лидировать в первых голосованиях, сообщил политолог Сергей Маркелов, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, неразумно списывать со счетов кандидата, который в разы опережает всех остальных конкурентов. Так, у Трампа 35–40% поддержки внутри партии, а у Рона Десантиса — 3–5%.

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«В условиях политической гонки, когда есть очевидный кандидат на победу, правильнее ставку делать на него», — отметил Маркелов.