Власть 15 января 2024, 16:52 Политолог Макаркин: фон дер Ляйен может оказаться без поддержки левоцентристов

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз может оказаться в ситуации, когда ее не поддержит большинство левоцентристов. Такое мнение выразил политолог Алексей Макаркин в беседе с News.ru.

По словам эксперта, левоцентристам будет тяжелее поддержать фон дер Ляйен на фоне непростой ситуации в Германии, где в 2025 году пройдут выборы. В то же время в стране продолжается идейное сближение правоцентристов с правыми.

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«Учитывая рост влияния, они могут настоять на том, чтобы Еврокомиссию возглавил более правый правоцентрист», — отметил Макаркин.