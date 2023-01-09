Власть 09 января 2023, 17:44 Политолог Людмила Окунева рассказала, смогут ли протестующие сместить нового президента Бразилии

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Сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару протестами добиваются отставки его преемника Лулы да Силвы, но это будет безуспешно. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева.

По ее мнению, протестующие ничего не добьются. Главным образом, потому что требование недовольных ничем не подкреплено.

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«Президент избран честным голосованием, которое подтверждено всеми абсолютно», — подчеркнула Людмила Окунева.

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Она также добавила, что большинство протестующих уже были задержаны полицией. Полное восстановление порядка — лишь вопрос времени.

Напомним, на прошлой недели сторонники бывшего президента Бразилии учинили массовые беспорядки. Лула де Сильва ввел режим чрезвычайного положения.