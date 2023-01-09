09 января 2023, 17:44
Политолог Людмила Окунева рассказала, смогут ли протестующие сместить нового президента Бразилии
Сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару протестами добиваются отставки его преемника Лулы да Силвы, но это будет безуспешно. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева.
По ее мнению, протестующие ничего не добьются. Главным образом, потому что требование недовольных ничем не подкреплено.
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«Президент избран честным голосованием, которое подтверждено всеми абсолютно», — подчеркнула Людмила Окунева.
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Она также добавила, что большинство протестующих уже были задержаны полицией. Полное восстановление порядка — лишь вопрос времени.
Напомним, на прошлой недели сторонники бывшего президента Бразилии учинили массовые беспорядки. Лула де Сильва ввел режим чрезвычайного положения.
Бразилия
Протесты
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