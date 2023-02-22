Власть 22 февраля 2023, 19:06 Политолог Козюлин оценил решение Путина отменить указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса России»

Читать 360tv в

Решение Владимира Путина отменить указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса России» подводит черту под намерениями расширять отношения с «недружественными» государствами. Об этом Pravda.Ru сообщил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин признал указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса России» утратившим силу.

Реклама

«В этом документе шла речь о многосторонней дипломатии, в том числе о „Группе двадцати“ и „Группе восьми“. Сегодня значительная часть участников этих организаций получили статус „недружественных стран“», — сообщил политолог.

Реклама

Козюлин считает, что сейчас сотрудничество России с «недружественными» странами невозможно даже по таким вопросам, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, наркотрафик, региональные конфликты.