25 августа 2023, 16:33
Политолог Косоруков высказал мнение, что Трамп мог бы вывести США из кризиса, если бы выиграл выборы
Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков в беседе с изданием РИАМО выразил мнение, что экс-президент США Дональд Трамп мог бы вывести страну из кризиса, если бы он смог одержать победу на предстоящих выборах.
Если у власти останется Джо Байден, то, на взгляд политолога, страна еще больше погрузится в кризис.
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«Трамп — это выход из кризиса, но, видимо, такой возможности у него не будет. Есть даже подозрение, что элиты в США намеренно топят Трампа», — добавил Косоруков.
США
Дональд Трамп
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