Власть 20 февраля 2023, 14:45 Политолог Корнилов предрек раскол в отношениях между Польшей и Украиной

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Политические недопонимания и скандалы между Польшей и Украиной будут усугубляться, полякам необходимо постоянно напоминать о фактах в истории. Такое мнение выразил политолог Владимир Корнилов в беседе с Nation News.

По словам эксперта, на сегодняшний день наблюдается раскол в отношениях Украины и Польши, однако пока он не велик. Поляки считают, что наступил исторический момент, в ходе которого они могут одержать победу над Россией и пользуются для этого всеми возможностями.

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Политолог отметил, что немалое количество жителей Польши не устраивает постоянное «заигрывание» властей с Украиной.

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