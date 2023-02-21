Власть 21 февраля 2023, 18:55 Политолог Колташов прокомментировал решение президента приостановить ДСНВ

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Власти США возвратили мир к гонке вооружений, радикального недоверия и забыли, что ядерное оружие есть не только у них. Такое мнение выразил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сайту телеканала «Звезда».

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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По мнению политолога, таким решением Россия предупреждает, что угрозы США о ядерных испытаниях не являются односторонним процессом.

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