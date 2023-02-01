Власть 01 февраля 2023, 16:52 Политолог Кирилл Бенедиктов допустил, что Дональд Трамп может снова стать президентом США

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У Дональда Трампа есть шансы выиграть президентские выборы в 2024 году. Об этом сайту kp.ru сообщил российский политолог, американист Кирилл Бенедиктов.

По его словам, республиканцы считают, что самая большая угроза исходит от Китая. И Дональд Трамп пообещал призвать государство к ответу.

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«Понятно, что все силы будут брошены против него. … Если мы сейчас ретроспективно посмотрим … что касается Трампа, очень надеюсь, что в 2024 году все-таки он вернется», — сказал Кирилл Бенедиктов.

Напомним, летом появилась информация, что экс-президент США снова будет баллотироваться. Но сам Дональд Трамп пока не сделал официального заявления на этот счет.