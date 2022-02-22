Политолог Кедми выделил главные моменты в обращении Путина к россиянам

Израильский политолог Яков Кедми обсудил с ИА Nation News обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, в котором он сообщил о признании независимости республик Донбасса.

Кедми выделил в обращении Путина три основных сигнала Западу. Первый: Россия не видит в Минских соглашения никакого смысла и воспринимает их похороненными. Второй: приказ Вооруженным силам привести к успокоению и прекращению огня в Донбассе. Третий: РФ видит существование Украины как колонии США, которая представляет для России постоянную угрозу.

«Россия рассматривает решение проблемы Украины в рамках части комплекса мер для снижения угрозы со стороны США и НАТО. Москва изменила порядок и, вероятно, начнет решение проблемы угрозы именно с Украины, а не как планировалось раньше с американских и натовских баз в Европе», — добавил собеседник информагентства.