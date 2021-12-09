Политолог Кедми объяснил слова Байдена об определенности в отношениях с Россией

Политолог Яков Кедми обсудил с порталом Pravda.ru слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтону нужна определенность в отношениях с Россией.

«На что он получит ответ, намного превосходящий его способность выстоять, сдержать удар. Определенность в отношении того, где границы терпения России проходят. <…> Что за это будет — на это ответил уже давно российский президент, сказавший, что при малейшей угрозе страна атакующая будет уничтожена до того, как ее ракеты достигнут территории России», — объяснил специалист.

Сенатор Владимир Джабаров назвал набором дежурных фраз итоговое заявление, которое Белый дом опубликовал после переговоров президентов России и США.

«Я уверен, что Владимир Путин объяснил Байдену, что никаких планов по вторжению на Украину у Москвы нет, речь идет исключительно о выполнении Украиной Минских соглашений. Думаю, американский президент его услышал, но несколько грозных дежурных фраз, безусловно, должны были появиться», — заметил парламентарий.